Lago Maggiore | tromba d’aria affonda imbarcazione | 4 morti e 20 naufraghi

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tragedia sulla sera di domenica 28 maggio. Una comitiva di circa 24 persone, molti delle quali cittadini stranieri, è stata travolta da unache ha provocato l’mento dell’a bordo della quale stavano festeggiando un compleanno. In sostanza un violento temporale ha colto alla sprovvista il natante: una houseboat, un barcone di servizio per accompagnamenti turistici. Il nubifragio ha portato con sé una vera e propriache ha fatto ribaltare e inabissare l’. Vigili del fuoco suldopo l’allarme per il naufragio dell’houseboat. Foto Ansa/Vigili del fuocoCosa è successo sulQuattro persone sono ...