Lago Maggiore | imbarcazione si ribalta per una tromba d' aria | 4 morti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) (Adnkronos) - Quattro. E' questo il bilancio della tragedia avvenuta suldove, a causa di unad', un'si èta nella serata di domenica. I corpi senza vita di tre persone sono stati recuperati nella notte, il quarto questa mattina. Terminate le ricerche dei dispersi, si sta procedendo ora al recupero del relitto. gara di oggi . A provocare ilmento unad'della barca a vela di 16 metri noleggiata da turisti. A bordo del natante c'erano 25 persone. In 5 sono stati portati in ospedale per accertamenti, tre delle quali in codice verde e due in codice giallo.