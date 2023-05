Lago Maggiore | imbarcazione si ribalta per una tromba d' aria | 4 morti

Notte di ricerche per la tragedia sul. Il numero delle vittime sale a quattro, l'ultima recuperata nella primissima mattina di oggi, lunedì 29 maggio. Tutto per colpa del maltempo . Un battello turistico, o house boat , ...Quattro morti. E' questo il bilancio della tragedia avvenuta suldove, a causa di una tromba d'aria, un'imbarcazione si è ribaltata nella serata di domenica. I corpi senza vita di tre persone sono stati recuperati nella notte, il quarto questa mattina.Il corpo del quarto disperso nell'incidente nautico di ieri sera sul, in zona Sesto Calende (Varese), è stato recuperato poco fa, a 16 metri di profondità e poco distante dal relitto, dai sommozzatori. Il bilancio si assesta quindi a quattro morti, mentre ...

Barca si ribalta sul Lago Maggiore durante una festa di compleanno: quattro morti TGCOM

Tragedia a causa del maltempo verso sera sul lago Maggiore per una comitiva di una ventina di stranieri riuniti per una festa di compleanno. Una barca, una house-boat, è stata sorpresa da un violento ...Quattro morti. E’ questo il bilancio della tragedia avvenuta sul lago Maggiore dove, a causa di una tromba d’aria, un’imbarcazione si è ribaltata nella serata di domenica. I corpi senza vita di tre pe ...