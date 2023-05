Lago Maggiore | barca si ribalta per maltempo Quattro morti | tra cui 2 agenti intelligence

(Di lunedì 29 maggio 2023) Unacon a bordo 24 persone - tra passeggeri e membri dell'equipaggio - si è rovesciata ieri, 28 maggio, nela causa di un violento temporale accompagnato da una tromba d'aria. La comitiva stava festeggiando un compleanno.persone sono state ritrovate morte. Si tratta di una cittadina russa, un israeliano e due italiani. I due connazionali deceduti sono Claudio Alonzi, 62 anni, e Tiziana Barnobi, 53 anni. Entrambi eranodell'. La donna russa morta è Anya Bozhkova, 50 anni, compagna del proprietario della, che invece è sopravvisuto. I due vivevano sull'imzione e la affittavano spesso a comitive di turisti. In questo caso il gruppo stava festeggiando un compleanno. Il corpo dell'ultima vittima è ...

... mentre sulle regioni settentrionali potranno formarsi anche in serata come accaduto domenica sera, causa del tragico incidente avvenuto sul. Le zone più a rischio saranno quelle ...Il dannoc'è stato in alcuni allevamenti di maiali, dove gli animali sono annegati. Sono ... La situazione più grave è nel ravennate, dove si è formato un enormee il deflusso delle acque ...VARESE - E' di 4 morti il bilancio dell'imbarcazione che si è ribaltata nello specchio d'acqua tra Arona e Angera. Ieri sera una squadra dei vigili del fuoco di Arona, insieme ai colleghi intervenuti ...

Barca si ribalta sul Lago Maggiore durante una festa di compleanno: quattro morti TGCOM

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Nell'incidente nautico determinato da una improvvisa violenta tromba d'aria sul lago Maggiore, hanno perso la vita Claudio Alonzi di 62 anni - coniugato e padre di due figli - ...