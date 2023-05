Laetitia Casta ieri e oggi | quintessenza dello stile francese

(Di lunedì 29 maggio 2023)l’11 maggio ha compiuto 45 anni. Icona, modella, attrice, musa ispiratrice di stilisti come Yves Saint Laurent e Jean Paul Gaultier, da oltre venticinque anni è sulla cresta dell’onda. Nel 2000 è chiamata a impersonificare Marianna di Francia, allegoria della Repubblicae simbolo ufficiale del Paese. Prima di lei, attrici del calibro di Brigitte Bardot e Catherine Deneuve.

Senza età Kate Moss, Claudia Schiffer, Naomi Campbell,. Sono solo alcune delle top model anni '90 che hanno fatto la storia della moda sulle passerelle di Milano, Parigi e New York. In quel periodo, infatti, una nuova generazione di modelle ...Nel 2018 recita al fianco di Laurent Lafitte nel film horror 'Les Fauves (Savage)', diretto da Vincent Mariette.[15] Sempre nel 2018 recita insieme a Louis Garrel e ane 'L'uomo fedele'...

