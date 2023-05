L’addio di Fazio alla Rai | «Grazie | sono stati 40 anni bellissimi» Arrivederci sul Nove!

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 29 maggio 2023) Fabioe Filippa Lagerback - Che Tempo Che Fa Mano sul cuore ad inizio e fine puntata, ricordando che nella prossima stagione Che Tempo Che Fa comunque ci sarà, semplicemente altrove. Fabioha tentato di normalizzare una serata che normale, per ovvie ragioni, per lui non poteva essere: il suo addioRai dopo quarant’. Nessuna polemica né frecciata (a quella c’ha pensato Luciana Littizzetto), soloRai. “UnsinceroRai. La Rai è la tv pubblica, è la tv di tutti, quindi è anche la mia, quindi non posso e non possiamo che volerle enormemente bene” dichiara durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, trasmissione che chiude una storia lunga vent’sulla tv pubblica, per iniziarne una ...