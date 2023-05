L’acqua potrebbe far esplodere una guerra tra Talebani e Pasdaran

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ie l’Iran si sono scambiati pesanti colpi d’arma da fuoco sabato 27 maggio, nella zona di confine della Repubblica islamica con l’Afghanistan. Ci sono stati morti e feriti su entrambi i fronti, e lo scontro ha inasprito tensioni in crescita tra i due Paesi a causa di una disputa sui diritti idrici. Il punto è la gestione del bacino idrogeologico dell’Helmand, fiume che è il principale tributario del Sistan e nasce dal rilievo Koh-e Baba afghano scorrendo da sud verso ovest fino alla regione dei laghi di Zabol, in Iran. Teoricamente tra i due Paesi c’è un accordo di cogestione delle acque firmato nel 1972, ma Teheran accusa Kabul di rifiutare di cedere la parte concordata, a seguito della costruzione delle dighe di Khajiki e di Kamal Khan, che hanno deviato il corso del fiume. Narrazioni e interessi L’agenzia di stampa statale iraniana Irna ha citato il vice ...

