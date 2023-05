L' accordo sul debito Usa sostiene le Borse Ue Lira turca verso minimi con vittoria Erdogan

(Di lunedì 29 maggio 2023) Sotto osservazione Madrid dopo le elezioni amministrative. Euro in recupero, torna a salire il gas. Tokyo aggiorna i massimi da 33 anniSotto osservazione Madrid dopo le elezioni amministrative. Euro in recupero, torna a salire il gas. Tokyo aggiorna i massimi da 33 anniNella prima seduta della settimanaasiatiche in rialzo sostenute dai segnali che anticipano il raggiungimento di undi massima sul tetto delUsa, evitando il default

In quel momento il leader gallego prese le distanze da questa scelta, scaricando la responsabilità politica dell'presidente regionale, Alfonso Fernández Mañueco . Ora però i territori in ...... intanto, per la Borsa di Tokyo dove gli scambi hanno beneficiato dell'ottimismo per un possibiletetto del debito negli Usa. A trainare i corsi sono stati soprattutto i titoli del ...Chiusura in rialzo per il Nikkey che si porta sui massimi dal 1991, sopra i 31000 punti. Il nuovo allungo è stato causato dall'ottimismo circa il possibiletetto del debito negli Usa. Un forte aumento (+1%) che conferma la tendenza positiva delle ultime settimane.

Borsa: Asia cauta dopo l'accordo sul debito Usa, bene Tokyo Agenzia ANSA

Petrolio in rialzo, stabile il gas (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mag - Borse europee in rialzo, festeggiando l'accordo raggiunto negli States per sospendere per due anni il tetto al debi ...Avvio positivo sui listini europei dove Francoforte guadagna lo 0,52% e Parigi lo 0,49% grazie all'accordo sul tetto al debito Usa, che peraltro deve ancora ottenere il via libera dal Congresso. (ANSA ...