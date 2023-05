(Di lunedì 29 maggio 2023) Finisce il Giro, finisce col trionfo indipremiato da Mattarella (alla francese), finisce la carriera di(almeno in Italia) con laromana che gli consegna first appeared on il manifesto.

Oggi idealmente ha ultimato quellacon l'orgoglio di chi, spesso, si è sentito addebitare il peso degli anni dalla stampa di settore e oggi ha saputo dimostrare di avere ancora da ...Si perché la Meloni invece appare in una quantitàdi immagini realizzate direttamente ... Dopo la visita, Meloni èdi nuovo a Roma dove oggi alle 11 si terrà una nuova riunione del ......vicenda plusvalenze peseranno sulla classifica della Juventus proprio nel bel mezzo della... Poi c'è pure l'incognita Uefa, tanto per non far mancare niente a questa storia. Ma il ...

La volata infinita di Cavendish e il Rosa di Roglic Il Manifesto

Contagiro (Sport) I romani assistono numerosi, col caldo che ci fa (l’estate iniziava più nature anche meno di vent’anni fa); chissà perché, si chiederebbe Montale, non si può essere un grande ciclist ...GIRO D'ITALIA - Il sipario cala sulla corsa rosa numero 106 con l'attesa volata di Roma, dove Mark Cavendish domina a 15 anni dal primo successo al Giro. Gerain ...