La vittoria della Roma in Europa League apre a 5 squadre italiane in Champions League | scenari | regolamento e combinazioni

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il 31 maggio potrebbe essere una data molto importante, per lae per il calcio italiano: scopriremo infatti se la compagine giallorossa si qualificherà per la prossima UEFAe a quel punto non ci saranno più dubbi. Le chance di vedere ben 5nella massima competizione europea per club non sono così remote: ma tutto dipenderà dagli uomini di José Mourinho…e dal Siviglia. Mercoledì 31 maggio, tra poco più di 48 ore, a partire dalle 21.00, all’internoPuskas Arena di Budapest in Ungheria, la squadraCapitale si scontrerà con il Siviglia di Jose Luis Mendilibar in quello che è l’atto finaleUEFA(LEGGI QUI). Dopo un ...