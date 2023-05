La Viterbese non si arrende alla retrocessione in Serie D | annunicato nuovo ricorso al TAR

(Di lunedì 29 maggio 2023) La, tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato che farà nuovamenteal TAR dopo i punti di penalizzazione che l’hanno condannatainD. Ecco la nota del club: “Sono uscite venerdì le motivazioni della decisione del CONI prot. 00488/2023. La società procederà nei prossimi giorni a depositare ilal TAR. Facciamo presente che nella società non è subentrato alcunsocio, nè come società nè come persona fisica, Federsicurezza Italia Servizi s.r.l e Edilbonus s.r.l sono già stati soci della U.S.1908 e comunque sono due società riconducibilifamiglia Romano. Il club fa inoltre sapere che non c’è nessun sospeso riguardo il pagamento degli stipendi, la cui scadenza è ...

La Viterbese fa chiarezza: "Non è subentrato alcun nuovo socio nel club"

Il primo punto è finalmente arrivato in casa viterbese e il ghiaccio è stato rotto in un campionato ancora tutto da giocare, con prevalenza di pareggi. Sull’impianto della Strada Tuscanese, poteva anc ...La Viterbese non molla e continua la sua battaglia legale nel tentativo di vedersi restituiti i punti di penalizzazione che le consentirebbero di disputare i play out contro il Monterosi Tuscia.