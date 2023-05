(Di lunedì 29 maggio 2023) Non si sono ancora spente le polemiche per le dichiarazioni di Marta Kostyuk nella conferenza stampa seguita al suo match contro la bielorussa Aryna Sabalenka, che l'argomento dellain Ucraina ...

è reduce dal primo titolo nel circuito Wta dopo il suo rientro. "Dopo aver vinto a Strasburgo, ho donato il premio ai bimbi ucraini che ne hanno bisogno. Ma già in precedenza avevamo fatto, con ...

La versione di Elina: 'Sulla guerra parole vuote, pensiamo ad aiutare' Tiscali

Non si sono ancora spente le polemiche per le dichiarazioni di Marta Kostyuk nella conferenza stampa seguita al suo match contro la bielorussa ...