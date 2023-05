La verita? | vi prego | sul ponte

(Di lunedì 29 maggio 2023) Riuscire a trasformare la costruzione di unin un’opera di ideologia è sinonimo dell’arretratezza ideologica e del dibattito del Paese. Normale quindi che ilsullo Stretto sia soprattutto un tassello di propaganda – uno dei più costosi – che viene agitato per rappresentare un paradigma. Naturale anche che il costosissimo mausoleo che a destra da decenni sognano di intestarsi sia finito tra le mani di Matteo Salvini, campione della politica così schiacciata sulle immagini da avere perso qualsiasi simulazione dei contenuti. Al di là della propaganda spiccia sul “partito del no”, rimane sempre la stessa domanda: a chi conviene ilsullo Stretto? Quei 14,6 miliardi che andranno spesi per la costruzione meriterebbero però anche un’analisi dei costi e dei benefici e anche per questo vale la pena leggere il report “Lo ...

La verità, vi prego, sul ponte

