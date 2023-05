La, l'unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, dopo un anno dalla creazione del primo meccanismo di alert,ora i controlli per creare anche una "struttura ...Un video, come si è giustificata la società, "utile a tutti "perchéi controlli antifrode ... 23 del 23 giugno 2022 e in applicazione delle indicazioni contenute nelle comunicazioni dell'" e ...La, l'unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, dopo un anno dalla creazione del primo meccanismo di alert,ora i controlli per creare anche una "struttura ...

La Uif rafforza i controlli sull'attuazione del Pnrr - Economia Agenzia ANSA

La Uif, l'unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, dopo un anno dalla creazione del primo meccanismo di alert, rafforza ora i controlli per creare anche una "struttura eff ...