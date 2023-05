La tennista ucraina non stringe la mano all' avversaria bielorussa | fischiata

... n.24 del ranking e del seeding, ha ceduto 62 62, in un'ora e dieci minuti di partita , all'... Per latoscana era la quarta partecipazione allo Slam francese dove nel 2020 ha raggiunto ...Un match che sin dal sorteggio nascondeva più di un'insidia, con lache la scorsa settimana a Strasburgo aveva dimostrato di essere tornata già su più che discreti livelli dopo un ...I francesi hanno fischiato l'Marta Kostyuk per il suo rifiuto di stringere la mano alla bielorussa Arina Sobolenko dopo la partita del primo turno del Roland Garros pic.twitter.com/QFux45B4It - Annarita (@Ecatetriformis) ...

Al Roland Garros fischi per la tennista ucraina che non stringe la mano alla rivale bielorussa Corriere TV

Semifinalista un anno fa, cede all'ucraina Svitolina PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Primo turno amaro per Martina Trevisan al Roland Garros, ...Dopo la prematura eliminazione agli Internazionali d' Italia, arriva un altro ko al primo turno anche al Rolland Garros per Martina Trevisan. La numero uno italiana, infatti, é stata battuta in due se ...