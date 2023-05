La sua gestione della sanità in Calabria fu stroncata dal ministero Ora Fontana l’assume in Lombardia | segretaria del Consiglio

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ora è ufficiale: la nuovagenerale deldi Regionesarà Giuseppina Panizzoli. Un nome forse non molto noto agli elettori, ma parecchio controverso negli uffici tecnici. Il motivo lo aveva raccontato il Fatto ad aprile, quando il profilo di Panizzoli aveva iniziato a circolare in Fratelli d’Italia come possibile successore del segretario generale uscente Mauro Fasano: di stanza a Cosenza durante l’emergenza Covid, lasanitariadirigente fuda un’ispezione del, ma alla fine del mandato la dottoressa riuscì comunque a farsi liquidare 50mila euro di premio per i buoni risultati raggiunti. Adesso, un paio d’anni più tardi, è laa premiarla con un ruolo di rilievo e uno stipendio – ...

... indirizzata al presidente Fugatti, ha attirato laattenzione. Da un primo esame, l'impiegato ...sotto scorta per le minacce ricevute in seguito ad alcuni provvedimenti adottati per la......della pace tra paesi che sono sempre stati in guerra tra loro e deve dimostrare che questa... Marianella Sclavi , portavoce del Mean e docente didei conflitti; Giuseppe Buffon , decano ......scorta nel 2021 per le minacce ricevute in seguito ad alcuni provvedimenti adottati per la... La lettera con proiettili e minacce dirette allapersona rappresenta un atto ignobile che ...

Trauma pelvico e la sua gestione territoriale, focus ad Avellino Nuova Irpinia

Ambassador Philippe Franc, Permanent Representative of France to UNESCO Ambassador Gustavo Meza-Cuadra of Peru, Chair of the Intergovernmental Negotiating Committee, Ms. Jyoti Mathur-Filip, Executive ...Lo spettacolo per presentare la Exclusive Portofino Collection è un omaggio alla perla ligure tanto amata dal duo siculo-milanese ...