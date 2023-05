La Spagna ancora al voto Dove porterà l’alleanza Pp-Vox

(Di lunedì 29 maggio 2023) Com’era previsto, le elezioni locali di domenica hanno sconvolto lo scenario politico in. Pochi però si aspettavano la scelta del presidente del governo, Pedro Sánchez. Il Partito Popolare ha strappato il potere a livello regionale e municipale al Partito Socialista Operaio Spagnolo (Psoe), costringendo il leader socialista ad unanticipato. Così gli spagnoli hanno appreso stamattina che dovranno tornareuna volta alle urne in maniera anticipata. Le elezioni generali, in agenda alla fine dell’anno, sono state convocate da Sánchez per il prossimo 23 luglio. “Ho appena sentito sua maestà il re per comunicare al capo di Stato la decisione di convocare un consiglio di ministro oggi pomeriggio e sciogliere le Corte e procedere alla convocazione di elezioni generali nella prerogativa che la Costituzione attribuisce al ...

che vedranno in campo anche Croazia (alla sua prima apparizione alle Finals), Olanda e, tutte ...De Vries convince Da non sottovalutare il weekend di De Vries,fermo a zero punti nel ... proverà quindi a riscattarsi già questo weekend con il Gran Premio di, in programma a Barcellona ......di Sanchez arriva a seguito di una notte di successi per la destra in diverse regioni della. ... dove, tuttavia, i socialisti restano primo partito e gli scrutini non sonoterminati. I ...

Il premier cerca di rimettere insieme i cocci della sinistra. Il peso delle accuse di estremismo e l’incognita della ministro del Lavoro Yolanda Diaz. Gli eredi politici dell’Eta avanzano nei Paesi ba ...Madrid, 29 mag. (askanews) - Il partito socialista spagnolo del premier Pedro Sanchez (Psoe) ha perso 400.000 voti alle elezioni municipali e regionali che si sono svolte domenica in Spagna e ritenute ...