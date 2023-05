La sirenetta sfiora i 100 milioni al debutto al box office USA nonostante le stroncature sui mercati esteri

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ottimonegli Stati Uniti per La, che si conferma un grande successo per Disney, meno bene il risultato sui, anche per via della cattiva accoglienza da parte della critica. Dopo aver fatto discutere a lungo, il reboot live-action Disney de Laha fatto finalmente il suo esordio al boxUSA incassando l'imponente cifra di 95,5da 4.320 sale, con una media per sala di 22.106 dollari. Esordio di tutto rispetto in patria, meno felice suidove il film ha raccolto circa 68,3, arrivando a una cifra globale di 163,8di dollari. Risultato inferiore a quanto sperato, ma in linea con le recensioni negative che hanno accolto il ...

La corsa de La Sirenetta al box-office italiano prosegue con un buon rimbalzo nella giornata di sabato: il film Disney, ieri, ha raccolto altri 1.2 milioni di euro, ottenendo la miglior media per sala