La Sirenetta | come finisce il film del 2023?

(Di lunedì 29 maggio 2023) IlLadelcon Tritona che alla fine accetta che Ariel, pur essendo tornata a casavoleva, è infelice senza Eric. Su consiglio di Sebastian, Tritone trasforma Ariel in un essere umano in modo permanente e lei si riunisce a Eric. I due decidono di viaggiare insieme, con la benedizione di entrambi i genitori e il sostegno di persone provenienti da entrambi i mondi. Ursula viene affrontata da Tritone, ma rivela che il patto che ha fatto con Ariel è infrangibile. Tritone si scambia con Ariel e viene ridotto in polvere dalle anguille di Ursula. Ursula reclama il tridente di Tritone proprio mentre Eric arriva in aiuto; nella mischia, la villain uccide accidentalmente le sue anguille. Infuriata, Ursula usa il tridente per crescere fino a raggiungere dimensioni mostruose ed ...

Il truccatore de Larisponde alle critiche su Ursula: 'Perché non posso fare un buon lavoro anche se non sono un artista ...... seppur le aspettative iniziali prevedevano che Lasi appoggiasse maggiormente al ... In Italia,riportato da Cinetel , il film ha incassato al 28 maggio la cifra di 4.272.409 milioni di ...... ma in linea con le recensioni negative che hanno accolto il film su alcuni mercatiFrancia, Corea e Germania. Va decisamente meglio su Rotten Tomatoes, dove Laha debuttato con un ...

La Sirenetta: il patto tra Ursula e Ariel nella nuova clip Ha debuttato in Italia lo scorso 24 maggio La Sirenetta, la nuova opera... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, registi, recensioni, ...Un vero e proprio trionfo per l'ultimo remake in live-action della Disney che conquista il box-office nonostante le polemiche.