La Sirenetta | 4 curiosità sull’ultimo live-action Disney

(Di lunedì 29 maggio 2023) In poco meno di una settimana di programmazione in Italia, “La”,dalla favola di Hans Christian per la regia di Rob Marshall, ha già superato la soglia dei quattro milioni di incasso al botteghino. Un’esperienza imperdibile per gli occhi, una scommessa vinta su più fronti: la protagonista Halle Bailey, in fase di pre-produzione travolta da polemiche di stampo razzista, si è rivelata infine un’Ariel perfetta. E Johan Bauer King è stato in grado di farci dimenticare che inizialmente il ruolo di Eric era stato pensato per Harry Styles. I doppiatori Nel cast di voci italiane spicca Mahmood, per il quale interpretare Sebastian è un sogno che si realizza: “Sono molto orgoglioso anche perché il film è stato girato in Sardegna”, ha raccontato il cantante, “Quando nuotavo, lì al mare dove ...