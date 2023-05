(Di lunedì 29 maggio 2023) Sesta edizione per il festival torineseIsdi mettere insieme pubblici, generazioni e generi musicali diversi, con il bonus dell’ingresso gratuito. Tre giorni di maratona negli first appeared on il manifesto.

anche sul fronte del cambio di data: anticipando il Festival di una settimana e spostandolo dal ponte del 2 giugno, con l'Universita' chiusa, e' stato centrato l'obiettivo del ...Un'esperienza imperdibile per gli occhi, unasu più fronti : la protagonista Halle Bailey , in fase di pre - produzione travolta da polemiche di stampo razzista, si è rivelata infine ...La nascita del nuovo polo museale è anche merito di unadell'amministrazione locale. La sinergia con gli enti territoriali può favorire la ricerca artistica contemporanea ...

La scommessa (vinta) di Jazz is Dead! Il Manifesto

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...In poco meno di una settimana di programmazione in Italia, “La Sirenetta”, live-action Disney dalla favola di Hans Christian per la regia di Rob Marshall, ...