La Schlein è crollata | il sondaggio che condanna il Pd | cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Sarebbe ingeneroso affermare che Ellyse ne frega dell'Emilia Romagna, terra dove è nata politicamente, ha studiato, ha vissuto (e in parte vive ancora) e dove si è imposta fino a diventare vicepresidente della giunta regionale guidata dall'amico avversario delle primarie, Stefano Bonaccini. Ma, a parte la visita di inizio settimana in alcuni comuni alluvionati nella vallata del Santerno, la segretaria del Pd non ha brillato per la sua vicinanza alla popolazione devastata dalla tragedia. Forse perché nel frattempo si è impantanata. E non nel senso che ha affondato gli stivali, magari scelti dall'armocromista, nel fango che si mangia Conselice, Ravenna, Lugo e tutti i paesi sommersi dall'onda nera (questa sì) provocata dall'esondazione dei fiumi. Ma perché si è fermata. È rimasta immobile di fronte al disastro, incerta sul da farsi, non ci ha messo abbastanza ...