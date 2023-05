La prossima Champions con cinque italiane? Tutti gli scenari

Il Milan ha battuto 1 - 0 la Juventus, blindando così il quarto posto con una giornata di anticipo e qualificandosi matematicamente per laLeague, visto che l'Atalanta è staccata ...IL CALENDARIO - Nell'ultimo turno di campionato il Verona giocherà a San Siro contro un Milan già sicuro del quarto posto e della qualificazione alla, lo Spezia andrà all'Olimpico ...Commenta per primo2023/24: le fasce delle italiane Dopo le partite di ieri è stato definito il quadro delle quattro squadre qualificate inLeague nellastagione : il Napoli, campione d'Italia, l'Inter, la Lazio e il Milan. Il 31 agosto sono in programma i sorteggi per la fase a gruppi. LE FASCE - Il Napoli sarà ...

L'Inter batte l'Atalanta e si assicura la prossima Champions AGI - Agenzia Italia

Il Milan espugna l'Allianz Stadium e si assicura un posto nella prossima Champions League contro una Juventus che invece, complice il -10, deve dire.Kamada è virtualmente un giocatore del Milan: il centrocampista giapponese, infatti, ha raggiunto un accordo verbale con il club rossonero.