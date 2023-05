La Promessa | le anticipazioni della settimana dal 29 maggio al 1 giugno

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 29 maggio 2023) Per tutti i fan delle soap opera spagnole, è arrivato il momento di scoprire cosa accadrà nella primade “La“, la nuova soap in onda su Canale 5. Prepariamoci a tuffarci nel mistero e nelle trame avvincenti che caratterizzano questa produzione. La: cosa ci attende nel primo episodio? Il primo episodio de “La”, in onda lunedì 29, si apre con un evento drammatico e misterioso. La cameriera Dolores viene uccisa, il suo bambino viene rapito, mentre sua figlia Mariana riesce a scappare. Il salvataggio di Manuel e l’ingresso di Jana Durante un festeggiamento, Manuel de Luján ha un incidente aereo. Jana, che in realtà è Mariana, lo salva coraggiosamente e chiede come ricompensa di essere assunta a tempo pieno. Rivela le sue intenzioni a Tomas, il primogenito di ...