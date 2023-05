La Promessa | la soap spagnola dal 29 maggio su Canale 5

Scopriamo le Anticipazioni delleMediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Terra Amara , Lae Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 29 maggio 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia ......C'era una volta (Once Upon a Time) - serie TV (2013) Beautiful (The Bold and The Beautiful) -...motivi per cui lo show ha vinto la serata Ultime notizie Anticipazioni TV Anticipazioni La: ...... 15 episodi (2021 - 2022) Un altro domani ( Dos vidas ) -opera, 255 episodi (2021 - 2022) Los ...motivi per cui lo show ha vinto la serata Ultime notizie Anticipazioni TV Anticipazioni La:...

La Promessa, è la nuova soap dell'estate di Canale 5: trama, cast e dove è stata girata QUOTIDIANO NAZIONALE

Nuova soap nel day time di Canale 5. Al via lunedì 29 maggio La Promessa, scopriamo cosa vedremo nelle prima puntate della serie spagnola ...Un cast di giovani interpreti, ma anche di attori ed attrici già noti al pubblico italiano, perché comparsi in altre soap opera Come ogni soap opera che si rispetti, anche La Promessa, in onda nel pom ...