La Promessa anticipazioni spagnole | Tomás muore?

Sei Sorelle: Donna Dolores ci è riuscita, ha conosciuto proprio Nelle puntate ... Ha cercato infatti di convincere l'altro suo figlio che tasto fratello e la suafidanzata, ci ...La: Petra accusa Jana Alla tenuta Laarriverà il colonnello Corrado Funes , che comincerà a indagare a fondo su chi possa essere l'assassino del giovane Tomas. Il ...Ladi oggi: la fuga da cui tutto ha avuto inizio Il primo appuntamento de Lacomincia con una fuga drammatica. Dolores, domestica della tenuta La, sta ...

"La promessa", da oggi in tv la nuova soap di Canale 5: anticipazioni, trama, cast Today.it

La Promessa è la nuova soap spagnola in onda per la prima volta su Canale 5 a partire da oggi lunedì 29 maggio 2023. La serie debutta con un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì alle 14:45 ci ...Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 30 maggio 2023 su Canale. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che il cadavere di Tomas verrà trovato nella serra. Pet ...