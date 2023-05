La Promessa anticipazioni 31 maggio 2023 | sospetti sull’omicidio di Tomas! Catalina colpevole?

(Di lunedì 29 maggio 2023) È crescente l’agitazione nella tenuta de La Promesa, mentre le indaginidi Tomas continuano a svelare nuovi dettagli inquietanti e nel corso della puntata di mercoledì 31, il sergente passerà in rassegna ogni abitante, alla ricerca dell’arma del delitto. Cruz sembra aver smarrito il suo tagliacarte, che potrebbe coincidere con l’oggetto appuntito di circa dieci centimetri utilizzato per uccidere Tomas. Nel frattempo, la Guardia Civile ha iniziato a interrogare i membri della famiglia, alla ricerca di eventuali dissidi interni., la primogenita di Don Alonso e Jimena, è tra i sospettati. Episodio de La, 31sospettataviene messa sotto torchio dagli investigatori a ...

... cosa è giusto per uno ARTICOLO PRECEDENTE Ascolti Tv: "Il Volo - Tutti per Uno", i motivi per cui lo show ha vinto la serata Ultime notizieTVLa: la puntata di ...... "Il Volo - Tutti per Uno", i motivi per cui lo show ha vinto la serata Ultime notizieTVLa: la puntata di oggi, 29 maggio 29 MaggioTV ...La: la puntata del 29 maggio La cameriera Dolores viene uccisa e il suo bambino rapito, mentre la figlia Mariana scappa. Quindici anni dopo, la ragazza si presenta in veste di ...

"La promessa", da oggi in tv la nuova soap di Canale 5: anticipazioni, trama, cast Today.it

Nuova soap nel day time di Canale 5. Al via lunedì 29 maggio La Promessa, scopriamo cosa vedremo nelle prima puntate della serie spagnola ...Una nuova soap opera spagnola arricchisce il palinsesto pomeridiano di Canale 5. Ambientata nell 1913, racconta la storia di Jana, che si fa assumere da una ricca famiglia per scoprire la verità sulla ...