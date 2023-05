La prof accoltellata a scuola ci obbliga ad affrontare il problema culturale ed educativo dei giovani

Leggi su panorama

(Di lunedì 29 maggio 2023) E’ lunedì mattina e occorre già aggiornare il bollettino di guerra dal fronte scolastico. Uno studente sedicenne dell’istituto Alessandrini di Abbiategrasso, in provincia di Milano, ha minacciato una sua docente, poi l’ha ferita con un coltello e infine si è asserragliato in un’aula con alcuni compagni, armato di una pistola giocattolo. All’arrivo delle forze dell’ordine, non ha opposto resistenza e sono finiti tutti all’ospedale: il ragazzo dopo essere stato interrogato dai Carabinieri, la docente in codice rosso, poi tramutato in giallo. L’episodio va in archivio avendo evitato le conseguenze peggiori per le persone coinvolte, ma se si pensa alle condizioni dellaitaliana, l’avvenimento è un nuovo limite in basso e richiede una riflessione sul clima che si vive nelle nostre scuole e una considerazione circa la direzione in cui si stia andando. La ...