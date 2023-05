La Porsche Cayenne 2024 riceve una revisione degli interni e nuovi allestimenti

... la sua configurazione non è ancora stata resa nota da Lamborghini: anche in questo caso dobbiamo affidarci alle indiscrezioni, che parlano di un'importante somiglianza con quella di......più modelli ormai iconici come la, la Macan e le stesse Cayman , Boxster , Taycan e 911 , creando un vero e proprio anello di congiunzione tra il "mondo normale" (si fa per dire con) ...SALISBURGO - Anche le icone hanno bisogno di aggiornamenti. Mettere mano a un modello diventato un classico, come la, senza snaturarne il fascino è qualcosa che non a tutti i brand riesce. Ma se c'è un costruttore in grado di farlo, quello è proprio, che da 60 anni alimenta un mito dell'...

Porsche Cayenne: la rivoluzione è digitale Tuttosport

Le quote e l’intero patrimonio aziendale della Lerose srl e della Kiterion (con sede a Montevarchi) tra cui tre Mercedes, una Porsche Cayenne ma anche una ’modesta’ Peugeot e una Opel. E poi soldi ..."Si tratta di uno degli aggiornamenti. di prodotto più consistenti nella storia di Porsche", ha detto Michael Schätzle, vice presidente della linea di prodotti Cayenne. E mai parole sono state più ...