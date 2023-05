La Pelosa di Stintino minacciata dall' erosione costiera

Leggi su agi

(Di lunedì 29 maggio 2023) AGI -e 8 di domani sarà possibile prenotare l'accesso alla spiaggia delladi(Sassari), fra le più note della Sardegna, da qualche anno a numero chiuso dal 1 giugno al 31 ottobre per preservarne la bellezza. Saranno disponibili a numero chiuso che possono essere prenotati senza limiti di tempo, mentre un ulteriore lotto di 750 posti sarà prenotabile non prima di 48 ore prima della data di accesso, fa sapere il Comune che quest'anno ha introdotto un nuovo servizio: operatori socio sanitari per l'accompagnamento di persone disabili e fragili alla spiaggia, grazie a deambulatori e Sedie Jobs dedicate. Si potrà prenotare sul sito www.spiaggiala.it o tramite l'applicazione mobile 'La'. Intanto è di oggi la notizia che un team di ricercatori Cnr, Enea e Università di ...