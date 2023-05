La McLaren 750S sostituisce la 720S nella gamma delle supercar

VEDI ANCHE765LT Spider: Lando Norris se la fa costruire su misura, ed è uno spettacolo! (video), cos'ha in più la nuova "Super Mac"compie 60 anni, Lego festeggia con ...720S: prezzo e futuro del modello È ormai uscito fuori produzione con l'ingresso ufficiale dell'erede. Rimarrà un modello iconico del marchio Britannico che ha trainato per anni ...Ovvero, per intenderci, una "baby" supercar nella quale l'Aston Martin avrebbe potuto trovare una macchina ideale per provare a guastare la festa a bolidi come la Ferrari 296 GTB, lae l'...

Mclaren 750S: il nuovo gioiello leggero e potente del marchio inglese Stylology.it

M cLaren officially launched operations in India last year and has now expanded its model range to include the Artura. This is McLaren's first series production hybrid supercar. Priced at Rs 5.1 crore ...McLaren has launched the Artura hybrid supercar at Rs 5.1 crore (ex-showroom, Delhi). The Artura is the first McLaren with a V6 engine and the third with a hybrid powertrain – following the P1 and ...