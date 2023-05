La Juventus patteggia sulla manovra stipendi

(Di lunedì 29 maggio 2023) Secondo quanto riferiscono fonti vicine allae alla Procura federale, le parti hanno raggiunto l’accordo sul processo legato alla doppia, i rapporti con gli agenti e le partnership sospette con altre società. Per questo motivo il processo, inizialmente previsto per il 15 giugno, è stato anticipato a domani, 30 maggio. Prima della partita di ieri con il Milan, il capo dell’area sportiva dellaFrancesco Calvo da un lato aveva chiuso all’ipotesi di ricorso al Collegio di garanzia del Coni per quanto riguarda le plusvalenze, ma dall’altro lato aveva lasciato intuire che per l’altro processo l’ipotesi delmento era concreta. I dettagli delmento al momento non sono ancora chiari, ma si pensa a una multa con un’ulteriore, ma leggera, ...

Novità importanti sulla vicenda della manovra stipendi che ha coinvolto laall'epoca della pandemia di Covid. I bianconeri oggi hanno chiesto l'anticipo dell'udienza fissata per il 15 giorno davanti al tribunale federale nazionale a domani. Questo dimostra che sia ...E questo vuol dire una cosa soltanto: la. Manovra stipendi: laQuindi, cosa vuol dire questo Vuol dire che il club bianconero rinuncia ai termini per la difesa ...Svolta a sorpresa per il filone relativo alla manovra stipendi: laha trovato l'accordo per il patteggiamento, domani il processoSvolta a sorpresa per lae il processo sportivo relativo alla manovra stipendi. Inizialmente fissata per il prossimo 15 giugno, l'udienza è stata anticipata a domani. Ferrero (LaPresse) - Calciomercato.itIl tutto, ...

Juventus chiede il patteggiamento sulla manovra stipendi: l’udienza domani Corriere della Sera

La Juventus sceglie la via del patteggiamento nel processo per le "Manovre stipendi": udienza anticipata a domani ...Secondo quanto riferiscono fonti vicine alla Juventus e alla Procura federale, le parti hanno raggiunto l’accordo sul processo legato alla doppia manovra stipendi, i rapporti con gli agenti e le ...