La Juve e il patteggiamento | strategia | obiettivi | il fattore -10 La vera mossa era già nelle dichiarazioni di Calvo

... gli interrogatori proseguono 1 aprile 2022 : lafra gli 11 club deferiti per il caso ... la 'anticipazione' di Calvo 29 maggio 2023: manovre stipendi, trovato l'accordo per il29 ...Lala Procura federale stanno lavorando ad un accordo per ile la proposta verrà valutata nella giornata di martedì dal Tribunale Federale Nazionale. La procura federale della ...Commenta per primo Maxi (o mini) multa, 2 - 3 punti di penalizzazione (o magari nessuno). La mossa dellache avrebbe convinto anche la Procura Federale ad accettare l'ipotesi dela proposito del secondo filone di indagini (quello omni - comprensivo relativo a manovre stipendi, ...

Juventus chiede il patteggiamento sulla manovra stipendi: l’udienza domani Corriere della Sera

Agnelli pronto a patteggiare sull'inchiesta stipendi. Il tecnico toscano si prende un anno di pausa. Convocati in nazionale Zaniolo, Zaccagni e Immobile. Xavi vuole Messi di nuovo in blaugrana ...Maxi (o mini) multa, 2-3 punti di penalizzazione (o magari nessuno). La mossa della Juve che avrebbe convinto anche la Procura Federale ad accettare l'ipotesi del patteggiamento a proposito del second ...