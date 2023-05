La Genea Lanzara a Chieti per le Finals Under20 Mendo | “Emozionati e desiderosi di fare bene”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ arrivato il momento clou della stagione. Conquistata la promozione in Serie A Silver ’23 –’24, i salernitani sono proiettati alle Finali Nazionali Under 20, dove si sfideranno le otto migliori compagini d’ Italia dal 31 Maggio al 4 Giugno in terra abruzzese tra, Pescara e Montesilvano. La, reduce dalla storica medaglia di bronzo conquistata nella scorsa stagione, cercherà senza dubbio di ben figurare ed arrivare il più in alto possibile, i valori tecnici di tutte le squadre sono davvero alti dunque non sarà affatto facile. Per i salernitani l’ esordio è previsto per Mercoledì alle ore 18 contro Monteprandone, poi le sfide nei giorni successivi contro Pressano (vicecampione d’ Italia in carica) e Cassano Magnago (campione d’Italia in carica) rispettivamente l’ 1 ed il 2 Giugno. Tra ...