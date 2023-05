La festa in mare finisce in tragedia | così la tromba d' aria ha rovesciato la barca

(Di lunedì 29 maggio 2023) Unaturistica è affondata ieri sera nel lago Maggiore, nei pressi di Lisanza in provincia di Varese. Quattro morti, recuperati nella notte il bilancio della. A bordo c'erano 24 persone per unadi compleanno: 20 sono stati tratti in salvo. Cinque persone sono state portate in ospedale, di cui tre in codice verde e due in codice giallo. A far capovolgere e poi affondare laun violento temporale che ha colpito la zona del lago.

...Macerata mentre nel tardo pomeriggio in piazza Veneto si esibirà l'orchestra fiati ' Insieme per gli altri ' ed in serata ci sarà la sfilata di moda 'Blu' . Importante l'evento legato alla...... la seconda sulla spiaggia dove si potrà godere dell'incanto dele di un cielo colorato da ... Per partecipare alladegli aquiloni è indispensabile la prenotazione chiamando il 328 7368333 o ...... con particolare propensione per i luoghi di. Il tutto all'insegna del riposo e del ...di ACS Marketing Solutions in riferimento al movimento turistico degli italiani in occasione delladella ...

Festa del Mare: LNI Savona e Sabazia insieme dopo 63 anni ... Liguriasport

Sapori e profumi del Mediterraneo in riva al mare blu del Cilento. Castellabate è pronta a riabbracciare la “Festa del Pescato di Paranza” che, dopo tre anni di stop a causa della pandemia, ritorna ...Musei gratis a Roma il 2 giugno: non è una bufala, ma una bella iniziativa del Ministero della Cultura. In occasione della Festa della Repubblica molti musei e luoghi d’arte della Capitale aprono le l ...