La favola è finita | 7 anni dopo il trionfo con Ranieri | il Leicester retrocede in Championships

(Di lunedì 29 maggio 2023) Èuna fiaba. Settelo storico campionato targatoche stupì tutta Europa, ilin, la serie B inglese. Non basta il successo per 2 a 1 all’ultima giornata contro il West Ham. L’Everton ottiene i tre punti che servivano contro il Bournemouth vincendo per 1 a 0 e salva la stagione, condannando – insieme a Southampton e Leeds United – una delle squadre più iconiche degli ultimi 10. Le ragioni di questo fallimento sono da ricercare soprattutto in tante scelte sbagliate in sede di mercato. Le ultime due sessioni si sono rivelate piene di azzardi e tentativi mal riusciti di trovare il colpo ad effetto: da Tetê al sopravvalutato Wout Faes, dal fantasma zambiano Patson Daka a Jan Vestergaard. E poi ...

Quella del Leicester non è più una delle favole del calcio. Le Foxes retrocedono infatti in Championship dopo 9 anni, a 7 di distanza dall'incredibile trionfo in Premier sotto la guida di Claudio ...

Stasera iniziano le semifinali dei playoff di B: a Bolzano la rivelazione altoatesina di Bisoli opposta ai pugliesi di Mignani a cui basteranno due pareggi per andare in finale ...L’isola felice di De Zerbi in Premier, le intemperanze del talentino Gaston, la strategia vincente di Sofia e il pianto da ricchi di Cristiano Ronaldo ...