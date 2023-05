La battuta di Salvini che gela la Schlein

... trionfo in Toscana con le riconquista di Massa , Pisa e Siena , in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi", esulta MatteoPoi una stoccata al Partito ...Sondaggi politici al 29 maggio: dominio Fratelli d'Italia, giù M5S e Legad'arresto anche ... ma al momento manca ancora il supporto pere, più in generale, la Lega, stando almeno ai ...Tra unaed un'altra c'è anche la frecciatina a Matteo: Cara Rai, magari ci ritroveremo, spero in un'Italia diversa in cui la libertà sia preservata e dove il dissenso sia sempre leale.

Il centrodestra trionfa al ballottaggio alle elezioni comunali: la ... Virgilio Notizie

Le elezioni amministrative 2023 hanno segnato l’avanzata delle destre in diversi comuni chiave. Poco dopo la diffusione dei risultati Matteo Salvini, leader della Lega e ministro per le Infrastrutture ...Succede al primo cittadino uscente Valeria Mancinelli dopo una lunga e intensa campagna elettorale che ha portato in città il premier Giorgia Meloni accompagnata, nell'occasione a Piazza Roma, dai ...