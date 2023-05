(Di lunedì 29 maggio 2023) Laper la Rai, a leggere stampa, opinionisti e politici, è lotta per soddisfare la fame didi Meloni & camerati. Fame atavica, secondo alcuni. I barbari, l’estrema destra oggi al governo, arrivano a Viale Mazzini e, come Attila, razziano e devastano. Pare qualcuno già si avventuri a sostenere, con invidiabile sicurezza, che dopo Meloni non crescerà più l’erba. Cose che manco il cambiamento climatico. Per qualcuno, invece, l’obiettivo è un altro: indebolire la Rai. O per avere un pubblico più ignorante e quindi più controllabile e manipolabile; o per fare un piacere al terzo socio dell’alleanza dell’ultradestra che detiene la maggioranza parlamentare: quel Silvio Berlusconi che, attraverso la longa manus della sua famiglia, è proprietario di Mediaset, il principale competitor di Mamma Rai. Più la Rai affonda, più il Biscione può ...

Finora però non tutto inè andato liscioMosca - anzi, quella che doveva essere una guerra lampo si è trasformata in un pantano - ma alla fine radendo quasi al suo le città assediate e ......Matteo Salvini questa volta esce allo scopertodire no alla candidatura di Stefano Bonaccini come commissariol'emergenza in Emilia Romagna. Il leader della Lega si accoda alla...... Alessandro Vaccaro, Ernesto Monteverde, Gennaro Velle, Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu) sono pronti a dareanche su altro materiale informatico che ritengono di grande importanza...

La battaglia per la Rai non è solo una questione di potere: si tratta di costruire il senso comune Il Fatto Quotidiano

Da sempre in prima linea per sostenere la tutela della salute mentale, il nostro settimanale, in collaborazione con Serenis, offre gratuitamente un percorso ...Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato ...