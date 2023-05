Kosovo-Serbia | i motivi della crisi

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 maggio 2023) All'origine delle tensioni l'elezione dei sindaci di etnia albanese in località a maggioranza serba Al centroculminata oggi negli scontri fra manifestanti e forze di paceKfor vi è l’elezione di sindaci di etnia albanese in località a maggioranza serba delsettentrionale. Il voto si è tenuto il 23 aprile ed è stato boicottato dai serbi, risultando in una misera affluenza del 3,4%. Epicentrosono i comuni di Zvecan, Leposavic e Zubin, dove negli ultimi giorni vi sono stati violenti scontri fra agentipolizia dele militanti serbi che cercavano di impedire ai nuovi sindaci l’accesso agli uffici comunali. Le elezioni erano state convocate dalle autorità kosovare dopo le dimissioni in massa dei ...