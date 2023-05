Kosovo | scontri tra Kfor forza di pace Nato e dimostranti serbi | 41 militari feriti | 11 sono italiani

41 militari della Kfor, tra cui 11 italiani, sono rimasti feriti nei gravifra truppe Nato e dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del. Degli 11 feriti italiani, tre sono gravi ma non in pericolo di vita: avrebbero riportato ustioni e fratture. Lo apprende l'......confine dopo glidi venerdì tra la polizia kosovara e i manifestanti contrari ai sindaci di etnia albanese. 'È stato ordinato un movimento urgente (di truppe) verso il confine con il', ...... a votare sono stati solo circa 1.500 Abbonati per leggere anche Leggi anche Al via il processo all'Aja all'ex presidente kosovaro Thaci: "Mi dichiaro non colpevole", Il rifugio per cani di ...

Kosovo, scontri nel nord tra serbi e i militari di Kfor ilmessaggero.it

Si fa sempre più alta la tensione nel nord del Kosovo. Decine di serbi si sono scontrati con i militari di Kfor, la forza di pace della Nato, mentre cercavano di prendere il controllo ...Milano, 29 mag. (LaPresse) - "Voglio esprimere solidarietà ai militari della missione Kfor rimasti feriti in Kosovo durante gli scontri tra manifestanti serbi ...