Kosovo | scontri tra Kfor forza di pace Nato e dimostranti serbi | 14 militari italiani feriti «Colpiti da molotov»

Oltre 30 militari della Kfor sono rimasti feriti neglicon i manifestanti serbi che si sono verificati oggi nel Comune di Zvecan. È una delle quattro municipalità in cui, a fine aprile, sono stati eletti sindaci di etnia albanese. Questo - anche ...Tra i 25 militari della Kfor rimasti feriti nei gravifra truppe Nato e dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del, ci sono 14 militari italiani di cui tre sono gravi ma non in pericolo di vita. I militari italiani feriti rimasti feriti sono ...in, cosa succede I nuovi gravi incidenti, dopo quelli di venerdì scorso, sono avvenuti a Zvecan, dove i militari della , dopo ripetuti avvertimenti e appelli alla levata dei blocchi ...

Kosovo, violenti scontri tra forze Nato e manifestanti serbi a Zvecan: tra i feriti 14 militari italiani la Repubblica

Fanno parte di un contingente della NATO che stava gestendo una protesta di persone di etnia serba contro il sindaco locale ...In collegamento Guido Crosetto, Ministro della Difesa.