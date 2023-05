Kosovo | feriti 25 militari della Nato | 11 sono italiani | Colpiti con molotov | alcuni soldati gravi

"Voglio esprimere solidarietà ai militari della missione Kfor rimastiindurante gli scontri tra manifestanti serbi e polizia kosovara. Tra di loro 11 italiani, di cui tre in condizioni ...In, durante alcuni scontri tra dei manifestanti serbi e le forze della Nato, 11 militati italiani sono rimasti. Tutto è avvenuto a Zvecan, nel nord del. Degli 11italiani, tre sono gravi ma non in pericolo di vita: avrebbero riportato ustioni e fratture. Lo spiega l'agenzia Ansa. La Kfor era intervenute oggi a Zvecan per disperdere i ...... in un tweet, ha espresso solidarietà ai militari della missione Kfornegli scontri tra manifestanti serbi e polizia kosovara nel nord del. Tra di loro 11 italiani. "I militari ...

Kosovo: feriti negli scontri 41 militari Kfor, 11 sono italiani Agenzia ANSA

Le immagini degli scontri in corso a Zvecan, nel nord del Kosovo fra la missione KFOR a guida italiana e i manifestanti serbi ...Le proteste della comunità serba nei tre comuni di Zvecan, Zubin Potok e Leposavic, nel nord del Kosovo, contro l’entrata in carica dei nuovi sindaci si è trasformata in una guerriglia andata avanti t ...