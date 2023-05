Kiev | nella notte raid aerei su Odessa | danni al porto | Mosca | Con gli F - 16 a Kiev l' Occidente sta giocando con il fuoco

Sul campo di battagliaè stata bersaglio anchenotte appena passata di un nuovo bombardamento da parte di Mosca. Il raid rientrapiù massiccia ondata di attacchi aerei con droni dall'...29 mag 08:15notte raid aerei su Odessa: danni al porto La scorsa notte la città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero, è stata obiettivo di raid aerei, probabilmente con droni e si riportano danni ...Secondo i funzionari,ha subito il 15mo attacco aereo russo contro la città solo nel mese di ... E sembra - forse - una svolta...

Attacco massiccio di droni nella notte su Kiev, un morto. La contraerea ne abbatte più di 50 - Zelensky si congratula con Erdogan per vittoria RaiNews

Rai nella notte in tutto il paese, udite esplosiobi nella capitale. L'invito ai cittadini a rimanere nei rifugi (ANSA) ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 460. Dopo le esplosioni a Kiev e in varie zone del Paese, Zelensky ribadisce la linea ucraina contro la Russia: "L'Ucraina è sopravvissuta a tutti gli invasori e ...