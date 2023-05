Kiev | nella notte raid aerei su Odessa | danni al porto | Diverse esplosioni a Kiev | difesa aerea in azione

(Di lunedì 29 maggio 2023) 29 mag 10:34 Testimoni: forte attacco di artiglieria su regione Belgorod Massicci bombardamenti ucraini sono in corso da stamane su Shebekino e alcuni villaggi viciniprovincia russa di Belgorod.

2023 - 05 - 29 07:35:12notte allarme aereo ae in altre regioni Ae in un certo numero di regioni dell'Ucraina è stato diffusonotte un allarme aereo, esteso poi a tutta l'...Lo riporta l'agenzia Ucraina Unian che nel bollettino diramatonotte invita la popolazione a ... Di 40 missili e 35 droni lanciati dai russi in tutta l'Ucraina,la Difesa diha abbattuto 37 ...29 mag 08:15notte raid aerei su Odessa: danni al porto La scorsa notte la città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero, è stata obiettivo di raid aerei, probabilmente con droni e si ...

Quasi tutti sono stati abbattuti... Quasi!". Così il presidente ucraino Volodomyr Zelensky mentre è in corso una grande offensiva russa su Kiev. Più di 40 missili e droni sono stati abbattuti nelle ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 460. Dopo le esplosioni a Kiev e in varie zone del Paese, Zelensky ribadisce la linea ucraina contro la Russia: "L'Ucraina è sopravvissuta a tutti gli invasori e ...