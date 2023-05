(Di lunedì 29 maggio 2023) su Tg. La7.it - Lavail. Anticipata l'udienza presso il Tribunale federale nazionale della Figc per il procedimento contro la squadra torinese ...

Lavail patteggiamento. Anticipata l'udienza presso il Tribunale federale nazionale della Figc per il procedimento contro la squadra torinese legato alla cosiddetta "manovra stipendi". ...Laha chiesto e ottenuto dal Tribunale Federale di anticipare a domani mattina il processo sul filone stipendi previsto inizialmente per il 15 giugno. La società bianconera sta patteggiando la ......la lista dei 26 calciatori convocati per il ritiro che accompagnerà la Nazionale di calciole ... Guglielmo Vicario (Empoli); Difensori: Federico Baschirotto (Lecce), Leonardo Bonucci (), ...

Manovra stipendi, Juventus verso il patteggiamento: multa e nuova penalizzazione Open

E' stata anticipata a domani l'udienza presso il Tribunale federale nazionale della Figc per il procedimento contro la Juventus nella cosiddetta manovra stipendi. Originariamente il processo era stato ...Luigi De Siervo, amministratore delegato di Serie A, commenta così la vicenda della Juventus ai microfoni di Gr Parlamento, nel programma "La Politica nel Pallone". Di ...