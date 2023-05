Juventus | senza Europa si apre il valzer degli attaccanti

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’addio alla Champions League, per questa stagione, dellaa scenari imprevedibili per il mercato estivo. Vlahovic può essere ceduto, ma difficile trovare un sostituto Quella dellasarà un’estate all’insegna del risparmio. Se c’è la sicurezzaaddii di Adrien Rabiot, Leandro Paredes e Angel Di Maria la possibilità che avvenga anche una L'articolo

1 La presenza di Antonio Conte all'Allianz Stadium in occasione di- Milan non poteva passare sotto traccia. Il tecnico, capace di vincere tre scudetti a Torino tra 2011 e 2014, èpanchina dopo la rescissione con il Tottenham e secondo i betting ...... che nell'insolita data del 21 agosto, espettatori sugli spalti, perse a Colonia per 3 - 2. ...alla finale in terra ungherese superando nel doppio confronto di semifinale la: dopo l'1 - ......tarpato le ali ad ogni chance di riconquistare l'Europa che conta è lo stesso - 10 che la... Virtualmente fuori dall'Europa ancheintervento della giustizia sportiva. Tre giorni dopo ...

Juve -10, Calvo archivia: Ingiustizia senza proporzione, ma ormai è finita Tuttosport

L'addio alla Champions League, per questa stagione, della Juventus apre a scenari imprevedibili per il mercato estivo. Vlahovic può essere ceduto, ma ...La presenza di Antonio Conte all’Allianz Stadium in occasione di Juventus-Milan non poteva passare sotto traccia. Il tecnico, capace di vincere tre scudetti a Torino tra 2011 e 2014, è senza panchina ...