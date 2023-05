Juventus | Repubblica | ipotesi Grosso in caso di esonero Allegri

... citazione involontaria di un memorabile Totò Schillaci in un Bologna -del 1990 ("Ti ... in sostanza, il senso e l'obiettivo finale del trash talking, come fa notare Paolo Condò su......in tempi non sospetti da calciomercato.it - stuzzica e non poco i dirigenti dellae un ... Fabio Grosso (LaPresse) - Calciomercato.itSecondo quanto riferito da '', alla lista dei ...Massimiliano Allegri sembra sollevato dopo la sconfitta per 0 - 1 con il Milan che chiude definitivamente le porte della Champions alla. "Della gara non parlo, abbiamo fatto quello che ...

Juventus-Milan 0-1: Giroud dà la certezza della Champions ai rossoneri la Repubblica

Allegri a un passo dall'addio, la Juventus ha deciso. Si apre il casting per la sostituzione del tecnico: il nuovo allenatore sarà una sorpresa ...Secondo Repubblica, la Juventus valuta anche il nome di Fabio Grosso nel caso si arrivasse al divorzio con Massimiliano Allegri. Già giocatore bianconero, ...