Juventus | per i bookie c’è Conte in pole per la panchina | tra gli altri nomi Zidane e Palladino

(Di lunedì 29 maggio 2023) Con l’addio di Massimiliano Allegri che sembra per certi versi annunciato, lasi sta già guardando intorno per cercare il sostituto. Uno deisul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Antonio, che già in passato ha guidato il club e ieri era presente all’Allianz Stadium per il match contro il Milan. Secondo iè proprio l’allenatore pugliese ad essere inper ladellaa partire dalla prossima stagione. Su Snai è infatti quotato 7,50, seguito da Zinedinea quota 8. Tra le alternative spiccano idi Raffaele, anche lui a quota 8 ma su Goldbet, Paolo Monteiro, quotato 12, e Gian Piero Gasperini, a quota 15. Infine ci sarebbe anche Roberto De ...

Se ai nostri errori , che partono dalla proprietàfinire all'ultimo tesseratofootball club si aggiungono poi le sentenze aberranti e ahimè afflittive della giustizia sportiva italiana, ......- Lazio (ore 21) DOMENICA 4 GIUGNO Napoli - Sampdoria (ore 18.30) Atalanta - Monza (ore 21) Lecce - Bologna (ore 21) Milan - Verona (ore 21) Roma - Spezia (ore 21) Udinese -(ore 21)...Tutto 'Che tempo che fa' minutominuto. L'audience 'politica' dei passaggi nel programma di Michele Serra, Roberto Saviano, ... e non ha sofferto la presenza di- Milan su Dazn. Anzi, ...

Incredibile Allegri: Se volevo vincere non tornavo alla Juventus Tuttosport

Sul futuro di Dejan Kulusevski c'è un grande punto interrogativo. L'attuale giocatore del Tottenham in prestito dalla Juventus è stato negli ultimi giorni più volte accostato alla Lazio. Lo svedese ...quindi Allegri sarà ancora l'allenatore della Juventus e sarei sorpreso se domani non lo fosse. Per me rimane al 90%. Non è cambiato nulla rispetto alla scorsa settimana, non ci sono stati passi in ...