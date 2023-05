Juventus | per i bookie c’è Conte il pole per la panchina | tra gli altri nomi Zidane e Palladino

(Di lunedì 29 maggio 2023) Con l’addio di Massimiliano Allegri che sembra per certi versi annunciato, lasi sta già guardando intorno per cercare il sostituto. Uno deisul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Antonio, che già in passato ha guidato il club e ieri era presente all’Allianz Stadium per il match contro il Milan. Secondo iè proprio l’allenatore pugliese ad essere inper ladellaa partire dalla prossima stagione. Su Snai è infatti quotato 7,50, seguito da Zinedinea quota. Tra le alternative spiccano idi Raffaele, anche lui a quota 8 ma su Goldbet, Paolo Monteiro, quotato 12, e Gian Piero Gasperini, a quota 15. Infine ci sarebbe anche Roberto De ...

Commentaprimo Di seguito il calendario della 38esima e ultima giornata di Serie A. Si parte venerdì con ...- Verona Domenica 4/6 ore 21 - Roma - Spezia Domenica 4/6 ore 21 - Udinese -LONDRA (Inghilterra) - Futuro in bilico. Il giocatore del Tottenham (in prestito dalla) ha ammesso di non essere sicuro di quale maglia indosserà la prossima stagione. Il 23enne, che era passato agli Spurs a titolo temporaneo ...Esonero Allegri: il tecnico dellaè sempre più in bilico. Ma anche Zidane è stato superato e il nuovo tecnico prende decisamente quota Lacerca di capire come muoversila prossima stagione. Allegri sì o Allegri no Il club sfoglia la margherita e sa benissimo che un addio con il tecnico livornese potrà arrivare solamente ...

Juventus nel caos: tifosi indignati per le parole di Calvo e di Allegri Virgilio Sport

Il retroscena del gravissimo errore dell’arbitro Zufferli e del Var in Torino-Monza che non hanno visto la palese trattenuta in area di Rovella ai danni Ricci e non hanno assegnato il calcio ...Lo svedese ha parlato del suo futuro dopo l'ultima partita di Premier League con gli Spurs: "Finora ho solo cercato di fare del mio meglio in campo" ...