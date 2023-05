Juventus-Milan | Stefano Pioli | “Competitivi in due competizioni | se vogliamo vincere la squadra va migliorata”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ilè in Champions League grazie al successo sullaall’Allianz Stadium. I rossoneri sono riusciti a cristallizzare il loro piazzamento per accedere alla prossima edizione della massima competizione europea, eè soddisfatto comunque. L’allenatore parla dell’andamento della stagione: “La Champions ci ha dato molto di più di quanto ci aspettavamo, anche se c’è amarezza per essere usciti contro l’Inter. In campionato abbiamo fatto meno di quanto potevamo, ma il traguardo Champions è importante. Per la prima volta siamo statiin duee in qualcosa siamo mancati. Stagione particolare, senza Maignan per 5 mesi e con un Mondiale che è stato pesante. Tante cose hanno compromesso il campionato, ma ci godiamo di poter partecipare alla prossima ...

AGI - Il Milan ha staccato l'ultimo pass utile per prendere parte alla Champions League 2023/2024. Con la vittoria per 1 - 0 all'Allianz Stadium contro la Juventus, i rossoneri hanno cosi' blindato la quarta posizione.

"E' stata una stagione anomala, non la auguro a nessun collega: altre squadre avrebbero fatto 50 punti in queste condizioni": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta pe ...Stefano Pioli, al termine della preziosa vittoria del suo Milan ai danni della Juventus per 0-1, si presenta in conferenza stampa post-gara soddisfatto. Il Milan, con i tre punti di questa sera, si qu ...